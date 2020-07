Terzake docu: Corps diplomatique - Peking en Shanghai

In de reportagereeks "Corps diplomatique" krijgt journalist Bart Aerts toegang tot de Belgische diplomatie. In het vierde deel volgt Bart Aerts de diplomaat Marc Vinck. Vinck heeft als ambassadeur in Peking in China eind vorig jaar vier ministers, een staatssecretaris en een prinses ontvangen voor de grootste Belgische economische missie ooit. Bijna 700 zakenlui namen deel aan de roadtrip in Peking en Shanghai. "Twee jaar op voorhand starten we met de voorbereiding", zegt Vinck.