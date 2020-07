Ticketverkoop cultuurcentra komt traag op gang: "Blijven organiseren tot het geld op is"

Volgens de huidige maatregelen mogen er momenteel ook binnen tot 200 mensen aanwezig zijn op evenementen en culturele activiteiten. Op voorwaarde dat de sociale afstand van anderhalve meter tussen de verschillende bubbels gegarandeerd kan worden. Voor de schouwburg van CC Strombeek betekent dat in de praktijk dat slechts 100 van de 400 stoelen mogen worden ingenomen. "Dat is logisch, de gezondheid primeert. Maar rendabel is dat dus niet, alles wat we organiseren in de schouwburg doen we met verlies. We vinden het weliswaar in tijden van corona belangrijk om cultuur te kunnen blijven aanbieden. Zeker nu is het belangrijk dat mensen een mooi optreden of concert kunnen meepikken. Ook al kost het ons meer geld, het is onze maatschappelijke plicht. En dat gaan we volhouden zolang het financieel haalbaar blijft", aldus directeur Meert.