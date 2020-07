Triagepost Roeselare krijgt weer meer ongeruste mensen binnen

Dat de tweede golf van de epidemie is ingezet, leidt er ook toe dat de ziekenhuizen zich opnieuw schrap moeten zetten voor meer patiënten. Zo is er gisteren in het AZ Delta in Roeselare opnieuw een extra COVID-afdeling geopend. Dat heeft een zware impact op het personeel dat nog steeds aan het bekomen is van de inspanningen van de eerste golf.

Tegelijk beseft men daar hoe zwaar corona is voor de patiënten en hun familie. Het personeel roept daarom nog maar eens op om de maatregelen te respecteren. "Wij doen onze job en we gaan dat proberen zo goed mogelijk te doen. Maar het is het zwaarste voor de mensen die hier terechtkomen. En ook voor hun familie. Het valt niet te onderschatten hoe zwaar het is dat ze elkaar niet mogen zien. Respecteer de voorzorgsmaatregelen in de eerste plaats voor de patiënten en hun familie."