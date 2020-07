Tine teelt unieke paarse ridderzwam in grotten van Riemst: "We leveren in heel de Benelux"

De mergelgrotten brengen toch een zeker gevaar met zich mee. In 1958 gebeurde er een ramp in de grotten van Zichen. "De grotten stortten daar in terwijl mensen er aan het werk waren en dat had catastrofale gevolgen. Ook mijn grootvader is er overleden toen", zegt Tine. Ten gevolge van de ramp werden de mergelgrotten gesloten voor het telen van champignons, maar 5 jaar geleden gingen ze weer open. "Er is nu wel veel meer controle op de veiligheid. Jaarlijks komt een speciale firma de grotten inspecteren op loshangende stukken mergel. Ze verwijderen die stukken dan ook zodat het veilig is voor ons om er champignons te telen", vertelt ze. "Ze vragen ons soms of we niet bang zijn omwille van de dingen die in het verleden gebeurd zijn, maar het telen zit zo in onze familie dat we er toch weer zijn gaan werken."