Hoofdverpleger Sint-Trudoziekenhuis bereidt zich voor op tweede golf: “Positief blijven en maatregelen strikt opvolgen”

Is het zorgpersoneel dan al helemaal bekomen van de eerste golf? Sander Ombelets denkt van niet. “We hebben een heel zwaar en pittig voorjaar meegemaakt, dus neen, we zijn daar nog niet helemaal van bekomen. Maar we hebben wel al onze overuren kunnen opnemen en het personeel heeft verlof kunnen nemen. Dat is alvast goed. Mentaal is het moeilijk om voor een tweede golf te staan. Maar we hebben er wel vertrouwen in dat we klaar zijn.”

Tijdens de eerste golf hebben we met zijn allen geapplaudisseerd voor de mensen in de zorg. Dat hoeft niet per sé voor Sander. Het beste bedankje is de maatregelen goed opvolgen, afstand houden en je mondmasker dragen waar nodig. “We moeten er sowieso samen door. Dus moeten we positief blijven en iedereen meekrijgen om de maatregelen goed op te volgen.”