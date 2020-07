Verplichte coronatest voor alle deelnemers van Heistse Pijl

De mannen die bij een profploeg zitten, worden sowieso regelmatig getest, maar de niet-profs normaal gezien niet. Om zeker te zijn, zal iedereen een negatieve test moeten voorleggen. "We zitten met een peloton waarvan 50 procent weet dat het oké is en 50 procent niet", zegt organisator Jef Van den Bosch. "Nu worden die twee pelotons bij elkaar gezet. Het zou niet logisch zijn dat de ene helft wel getest is en de andere niet. We hebben net ook gezien dat er in een vrouwenwedstrijd heel wat ophef is omdat niet iedereen getest is. Zo'n situatie willen we vermijden."