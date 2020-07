Verplichting mondmasker in winkelstraten Oostende wordt goed opgevolgd

Gisteren maakte het stadsbestuur van Oostende het mondmasker verplicht op alle markten en in de winkelstraten (de Kapellestraat, de Adolf Buylstraat, de Wittenonnenstraat, de Vlaanderenstraat, het Wapenplein, de Christinastraat en de James Ensorgalerij). Een dag later was het meteen al een grote test voor die verplichting. Op donderdag is er de wekelijkse marktdag en dat is het altijd druk in het centrum. Maar de boodschap blijkt goed aangekomen te zijn: zowat iedereen draagt een mondmasker.

De stewards die alles controleren, zijn tevreden. "Al horen we af en toe wel wat gemopper van achter het mondmasker komen.'

Ook de handelaars stellen met genoegen vast dat de shoppers zich verantwoordelijk dragen. Ze denken niet dat mensen minder zullen winkelen omdat ze dat mondmasker vervelend vinden. Ellen Distave van de modezaak Shop Lily: "In het begin dacht ik ook dat winkelen met een mondmasker minder prettig zou zijn. Maar dat went vlug".

Luc De Vleminck van het vastgoedkantoor Agence Vanbeckevoort: "Men volgt het inderdaad voor 95 procent goed op. Dus hier wordt er in onze stad goed gecommuniceerd. k denk dat de mensen heel goed weten dat het echt belangrijk is om een masker te dragen en afstand te houden. En ik vind dat die maatregel gerust doorgetrokken mag worden naar alle openbare plaatsen. Ik denk dat het logisch zou zijn om ze door te trekken tot op de dijk."