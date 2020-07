Vrijwilligers horen niet thuis in een commerciële omgeving

We verslikten ons echter nog een keer in onze koffie toen op 20 juli werd aangekondigd dat de corona-vrijwilligers een verhoogde kostenvergoeding konden ontvangen. Immers, zo schreef u: door hun extra inzet tijdens de coronacrisis bereikten vrijwilligers vroeger dan anders het wettelijke plafond voor de forfaitaire onkostenvergoedingen die in de wet voorzien zijn. U wilde hen daar niet voor straffen. Nog uit het nieuwsbericht: door het plafond op te trekken wil u de goede werking verzekeren en onzekerheid bij veel vrijwilligers wegnemen. Welke onzekerheid? Die van een wet die duidelijke grenzen stelt die voor iedereen gelden?

Dat baart ons opnieuw zorgen. Het impliceert immers dat er onderscheid gemaakt wordt tussen vrijwilligers onderling, waarbij de enen belangrijker, essentiëler, of wat dan ook worden geacht dan de anderen. In feite bevinden we ons weer in dezelfde nachtmerrie als op het moment dat één van uw collega’s het nodig vond artikel 12 van de vrijwilligerswet in te vullen, ondanks negatief advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Dat artikel – laat het ons hier een achterpoortje noemen – maakte het mogelijk om voor specifieke categorieën vrijwilligers een afwijkende regeling voor terugbetaling van onkosten te voorzien.