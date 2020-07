Regels voor bezoek in woonzorgcentra worden opnieuw strenger: fysiek contact niet meer toegelaten

Bewoners die de voorziening willen verlaten, kunnen dat doen als er geen problematische uitbraak is in de gemeente. Ze moeten wel overleggen met het woonzorgcentrum, een mondmasker dragen en afstand respecteren. Bij lokale toenames van de besmettingen kunnen de woonzorgcentra het best contact opnemen met het lokaal bestuur. In samenspraak kunnen dan bijkomende maatregelen worden getroffen.



"We willen absoluut vermijden dat we de woonzorgcentra moeten sluiten, vanwege het mentale welzijn van onze bewoners", zegt Karine Moykens, die de Vlaamse Taskforce Zorg leidt. "Dat is een cruciaal gegeven, maar het betekent niet dat we niets moeten doen. Daarom nemen we deze preventieve maatregelen."