Zes maanden cel met uitstel voor man die Bart De Wever met de dood bedreigde

Op 21 mei 2019 belde de man vanuit zijn woning in Leuven naar het stedelijk contactcenter in Antwerpen met de mededeling dat hij Bart De Wever zou doden "door hem een kogel door het hoofd te schieten". De beklaagde bekende dat hij het telefoontje inderdaad had gepleegd. Dat gebeurde de dag na een verkiezingsdebat op VTM waarin De Wever te gast was.

Volgens het verslag van een sociale dienst handelde de man onder invloed van alcohol. Hij worstelde met stress en frustratie en vond geen manier om met die gevoelens om te gaan. De bedreiging heeft hij impulsief geuit. De beklaagde vroeg zelf om opnieuw te starten met een psychomedische behandeling door een psychiater. Sinds 2004 krijgt hij psychosociale en administratieve ondersteuning wegens een lichte tot matige verstandelijke handicap.

De rechtbank hield rekening met al die elementen en gaf de man een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel. De volgende drie jaar moet hij vijf probatievoorwaarden naleven. Zo moet hij onder andere begeleiding krijgen voor het leren controleren van zijn impulsen.