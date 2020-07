Zuivelbedrijf uit Rotselaar gaat 500 miljoen liter water besparen

"Via de nieuwe membraantechnologie zijn we in staat tot 75 procent van het water te recycleren", zegt Stijn Van Cuyck van Danone. "Het water dat uit de fabriek komt wordt door afvalwaterzuiveringsinstallatie opnieuw drinkbaar gemaakt. En dat water wordt dan gebruikt voor de reinigingsprocessen in de fabriek", besluit Stijn Van Cuyck. Het bedrijf kan jaarlijks zo 500 miljoen liter water besparen. Dat komt overeen met het waterverbruik van 4.000 gezinnen uit het centrum van Rotselaar.