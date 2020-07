Zware brand in citéhuis in Beringen-Mijn: “Buurt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden”

Het vuur ontstond in één van de citéhuizen en de rookwolk was van ver te zien. “Het gaat om drie aaneengeschakelde woningen, waarvan er eentje vuur gevat heeft”, vertelt waarnemend burgemeester Jean Vanhees. “Die brand is dan overgeslagen naar de andere twee gebouwen. Over de oorzaak weten we nog niets, maar we hebben vastgesteld dat er asbest op de daken ligt.”

Er was een veiligheidszone rond de gebouwen afgebakend en aan de mensen in de buurt werd gevraagd om ramen en deuren te sluiten. Een restaurant vlakbij moest even sluiten.