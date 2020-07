16-jarige probeert controle in pizzeria in Borgerhout te verhinderen 

De medewerker probeerde de politie en de arbeidsinspectie buiten te houden, maar tevergeefs.

Vier mensen bleken er in het zwart te werken, twee van hen zijn ook illegaal in ons land. De kok droeg geen mondmasker en was dus niet in orde met de coronamaatregelen.

De politie arresteerde de jongeman en is een onderzoek gestart naar huisjesmelkerij voor de woningen boven de zaak.