3 op 4 Genkenaren zijn tevreden met  toerisme in hun stad

De overgrote meerderheid van de Genkenaren is blij met het toerisme in hun stad, dat concludeerde Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de stad Genk en hogeschool PXL. In april vulden 413 Genkenaren een online bevraging in die polste naar hun bevindingen over het toerisme in Genk. Uit de resultaten bleek dat 76% van de bevraagde Genkenaren aangeeft het toerisme in hun stad te steunen. Daarbij vindt 83% van hen dat Genk een toeristische bestemming moet blijven.