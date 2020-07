Kortrijkse animatoren in de bloemetjes gezet voor perfect bubbelsysteem: "We hebben nog geen coronabesmettingen"

In elke bubbel mogen tot 50 kinderen en begeleiders. Ouders en grootouders moeten een mondmasker aan hebben als ze de kinderen brengen of halen. "Maar we zorgen ook voor extra buitenspeelruimtes", zegt Warande-coördinator Henk Vandeginste. "We hebben ook extra picknicktafels, zodat we nog meer apart kunnen zitten tijdens het eten. Er is ook extra materiaal voorzien om te onstmetten."

"Daarnaast schakelen we heel veel personeel in. Al onze medewerkers werken ook meer uren om alles gedaan te krijgen. Dat maakt dat we tot op vandaag geen besmetting hebben. Er is ook niemand die de symptomen van het coronavirus vertoont. We gaan hout vasthouden dat we dit de hele zomer lang kunnen garanderen."