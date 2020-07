Akkoord over ecoduct op brug E19: dieren kunnen veilig oversteken

Er is een akkoord over de aanleg van een ecoduct op de brug tussen het Floordambos en het Peutiebos. Vroeger waren deze bossen één geheel, maar sinds de bouw van de E10 en later de E19 in de jaren '70, zijn ze van elkaar gescheiden. Nu komt er eindelijk weer een groene verbinding waar dieren, voetgangers en fietsers gebruik van kunnen maken.