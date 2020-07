Biostatisticus Niel Hens: "Als we nú niets ondernemen, start het onderwijs in september met code oranje of rood"

Hens pleit niet voor een lockdown als hij de cijfers bekijkt. "Een lockdown zoals we de eerste keer hebben meegemaakt (in maart), is in principe niet nodig. Maar als we het tij nu niet kunnen keren, starten we sowieso in september in code oranje of rood voor het onderwijs. We gaan het schooljaar hypothekeren van bij de start. Het gaat moeilijk worden voor telewerkende ouders. We moeten nú ingrijpen om dat te vermijden." Kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar geven evengoed het virus door.