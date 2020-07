Amerikaanse IT-gigant Apple produceert nieuwe iPhone 11 nu ook in India

Vanaf nu zal de nieuwe iPhone 11 die eind vorig jaar werd voorgesteld, dus ook van de band rollen bij Foxconn in Chennai. Apple en Foxconn willen zo meer dan een graantje meepikken van de enorme Indiase telecommarkt, maar de toestellen uit Chennai zullen ook uitgevoerd worden naar de rest van de wereld.

Tot nu toe werden de meeste iPhones gemaakt in China, maar Apple zou nu 20 procent van die productie willen verschuiven naar India. Die trend is al bezig, maar wordt versneld door de handelsspanningen tussen de VS en China en door de coronacrisis, waarbij men af wil van afhankelijkheid van Chinese productie. Tegelijk is de beslissing een opsterker voor de Indiase regering die met een "Made in India"-campagne meer industriële productie naar het land wil halen.

Onlangs kondigde die andere Amerikaanse IT-gigant Google aan dat het 10 miljard dollar gaat investeren in India. Facebook is voor 5,7 miljard dollar in Jio, de grootste Indiase telecomoperator, gestapt en Amazon heeft de voorbije jaren al 6,5 miljard dollar in India gepompt. Dat veel Indiërs Engels spreken, is een voordeel, maar het land heeft in Bengaluru ook een eigen Silicon Valley en het onderwijs levert topspecialisten inzake IT af. Een aantal daarvan zijn overigens CEO van onder meer Microsoft en van Google zelf.