Antwerps gouverneur doet smeekbede: "Alstublieft, beperk je sociaal contact tot je gezin of kies twee vaste vrienden"

Gouverneur Berx wil passende maatregelen nemen en vindt de coronacijfers in haar provincie dramatisch en zeer zorgwekkend. "Ik hoop dat we het tij nog kunnen keren, maar dan moeten we ons nu allemaal aan de regels gaan houden. Ik heb het gevoel dat veel mensen nonchalant en roekeloos zijn geworden. Ze voelen zich onsterfelijk, maar we zien een enorme stijging in het aantal besmettingen en in het aantal ziekhuisopnames. We moeten nu ingrijpen", zegt Berx.