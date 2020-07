Belg overleefde ternauwernood corona in New York: "Verrassend hoe het lichaam afziet"

West-Vlaming Stefan Himpe heeft als bij wonder de strijd tegen het coronavirus overleefd. Na een maand in coma te hebben gelegen in een ziekenhuis in New York getuigt Stefan: "Ik kon niets meer. Rechtop zitten lukte niet meer, laat staan dat ik nog kon wandelen. Het was verrassend om te zien hoe het lichaam afziet na 30 dagen coma."