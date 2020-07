Bezoekregeling wordt aangepast in woonzorgcentra: “Onze bewoners zijn bang”

In maart zijn de woonzorgcentra in volledige lockdown gegaan. In het begin was er een groot draagvlak voor de maatregelen. “Wat doen we onze bewoners toch aan, dachten we. We gaan mensen hebben die sterven van eenzaamheid en verdriet, maar in het begin zijn ze daar heel moedig mee omgegaan. Maar naarmate de tijd vorderde werd het echt moeilijk”, vertelt Roel Eerlingen. “We zijn intussen al bijna 5 maanden verder en het is hard slikken dat een tweede crisis eraan komt. Dit is een bittere pil. Maar we hebben ook geleerd uit de eerste crisis. We gaan bewoners zeker niet alleen isoleren op hun kamer. We kunnen er wel voor zorgen dat bewoners in kleinere groepen contact hebben met elkaar.”