FAA waarschuwt voor problemen in motoren Boeing B-737 Classic en NG

Net daardoor zou er roest kunnen optreden bij luchtkleppen in de motoren, waardoor die minder functioneren of geblokkeerd kunnen raken. Dat kan leiden tot verminderd vermogen, maar in vier gevallen zijn de motoren ook uitgevallen. De FAA vraagt de maatschappijen nu om die motoren te controleren vooraleer de toestellen opnieuw in dienst te nemen en constructeur Boeing engageert zich om die onderdelen eventueel te vervangen.

Het gaat dus niet over het nieuwe en intussen beruchte type 737 MAX, die sowieso aan de grond gehouden worden na twee ongelukken in Indonesië en in Ethiopië. Die toestellen hadden problemen met het besturingssysteem. Boeing hoopt nu om binnenkort toestemming te krijgen om die vliegtuigen opnieuw te laten gebruiken.