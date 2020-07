Burgemeester van Steenokkerzeel roert in de kookpotten op chirokamp: "Chiro blijft deel van mijn leven"

"Ik zit al bij de Chiro van toen ik zes jaar oud was. Het jeugdbewegingsleven is dus een deel van mijn leven en ik blijf graag in de potten roeren", vertelt Ryon in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. Dat doet hij intussen al meer dan 10 jaar, dus het is een echte traditie geworden. "Hier op kamp ben ik geen burgemeester, maar gewoon kookvake. En ik draag geen sjerp dus die kan ook niet in de potten bengelen." (lacht)