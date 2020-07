China sluit het Amerikaanse consulaat in de stad Chengdu: reactie op sluiting in Houston eerder

De VS-minister herhaalde dat China steeds opnieuw intellectuele eigendom in de VS en in Europa wil stelen en dat dat honderdduizenden banen kost. Als de Chinese communistische partij haar gedrag niet wijzigt, dan moeten wij wel maatregelen treffen, klonk het. "China is steeds meer autoritair in eigen land en steeds agressiever en vijandig tegen vrijheid elders in de wereld", ging Pompeo verder.

De VS en China zitten al enkele jaren verwikkeld in een handelsoorlog met tarieven en handelsbeperkingen over en weer. Daarnaast is er in de VS ook ergernis over de manier waarop het coronavirus kon ontsnappen uit China en uit Amerika kritiek op de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid in de westelijke Chinese regio Xinjiang. China zit ook op ramkoers met Europa over de repressie in Hongkong, met buurlanden zoals Japan, Vietnam, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen over eilanden in de Oost- en Zuid-Chinese Zee en met India over de grens in de Himalaya en er is de steeds groeiende afwijzing van Huawei en andere Chinese IT-bedrijven door westerse en Aziatische landen.