Ook in onze buurlanden stijgt het aantal besmettingen: hoe gaan Frankrijk, Nederland en Duitsland ermee om?

Hoewel tot een week geleden het aantal nieuwe besmettingen vooral in enkele specifieke regio's fors toenam, zoals in het departement Mayenne in de Loirestreek, kunnen we intussen stellen dat het aantal nieuwe besmettingen overal in Frankrijk weer aan het stijgen is. Gisteren werden in 24 uur meer dan 1.000 nieuwe besmettingen gerapporteerd, een stijging van 26 procent in vergelijking met een week geleden. In drie weken tijd is het aantal nieuwe besmettingen met 66 procent gestegen.

In heel Frankrijk zijn meer dan 200 actieve uitbraken vastgesteld. 7 grootstedelijke departementen in het noorden van het land zitten momenteel boven de waakzaamheidsdrempel van 10 besmettingen per 100.000 inwoners (Mayenne, Vogezen, Finistère, Val-d’Oise, Haut-Rhin, Parijs en Seine-Saint-Denis). Het aantal ziekenhuisopnames blijft voorlopig stabiel. De reproductiewaarde staat voor heel Frankrijk op 1,1 à 1,2 (voor Mayenne is dat 2,6). (Meer info over de verspreiding van het virus in Frankrijk vindt u op deze website.)