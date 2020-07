Minimaal 1 bezoeker toelaten, en kleurencodes in woonzorgcentra: zo wil Vlaanderen tweede golf aanpakken

Op vlak van beschermingsmateriaal zoals maskers en schorten pleiten de partijen voor een stock in alle woonzorgcentra, die goed is voor minstens drie maanden. "De Vlaamse overheid voorziet zelf in een strategische, rollende noodstock van 3 bijkomende maanden die indien noodzakelijk kan ingezet worden over de Vlaamse zorgsectoren heen." Nu bestaat zo’n strategische stock op het federale niveau, maar Beke heeft al eerder gezegd dat hij daar een Vlaamse voorraad aan wil toevoegen.

En de veelbesproken contactopsporing (waarbij de contacten van besmette patiënten worden nagegaan), moet meer lokaal worden georganiseerd, vindt het Vlaams Parlement. “Bijvoorbeeld via de huisartsen”, staat in de aanbevelingen, ook iets waar experten al meermaals hebben op aangedrongen. Het is opvallend dat de huisartsen hier opnieuw opduiken, want op de Overlegcomités van afgelopen week werd dat voorstel besproken, maar is er niet verder op ingegaan.