Cybercriminaliteit piekt als nooit tevoren: "Meer fraude bij online aankopen, identiteitsfraude en phishing"

In totaal registreerden de lokale en federale politiediensten vorig jaar bijna 880.000 processen-verbaal. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het aantal geregistreerde feiten in 2018. Maar op langere termijn is er wel een duidelijke daling merkbaar. Zo registreerde de politie in 2011 nog meer dan 1 miljoen feiten. Ter vergelijking: dat is zo’n 17% meer dan het voorbije jaar.