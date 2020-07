De coronacijfers vergeleken met de eerste golf: waar staan we vandaag?

Tot slot, de fameuze R-waarde, het reproductiecijfer. Momenteel bedraagt dat cijfer 1,27, volgens het nieuwste rapport van Sciensano. Dat betekent dat 1 besmet persoon het virus doorgeeft aan 1,27 nieuwe mensen.

"In het begin van de epidemie lag de R-waarde wellicht hoger, rond de 3", zegt professor Molenberghs. "Maar in de provincie Antwerpen hebben we nu al een R-waarde van bijna 2. Dat is dus zeer zorgwekkend. Als we niet opletten, belanden we in Amerikaanse toestanden waar het aantal besmettingen in bepaalde staten 10 tot 15 keer hoger ligt dan in de eerste piek."