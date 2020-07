Duizenden moslims bidden in de Hagia Sophia in Istanbul, eerste keer sinds omstreden omvorming tot moskee

De Ummayyaden waren in 750 verdreven als kaliefen van het islamitische rijk en hadden hun toevlucht gezocht in Zuid-Spanje. Hun grote moskee in Cordoba was eeuwenlang, na die van Mekka, de grootste in de islamitische wereld en was versierd met een woud van (gerecycleerde) Romeinse zuilen en een uniek interieur. Met dat grandioze project wilden ze hun imago en claim als leider van de islamwereld kracht bijzetten tegenover hun rivalen in Bagdad en Caïro. Na de herovering door het christelijke Castilië in 1236 werd de "mezquita" (Spaans voor moskee) omgevormd tot een katholieke kathedraal en verder uitgebreid tot een mix van Romeinse, islamitische en christelijke stijlen.



Ook die "mezquita" is door de Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed en is na -het eveneens islamitische Alhambra in Granada- een van de meest bezochte toeristische trekpleisters in Spanje. Er zijn pogingen geweest om van het bouwwerk een multi-religieus centrum te maken waar iedereen mag komen bidden, gesteund door moslims, maar ook door seculiere en gematigde Spanjaarden. De katholieke kerk in Spanje ziet dat niet zitten en heeft de voorbije decennia haar greep op de mezquita-kathedraal zelfs versterkt. Enkele jaren geleden heeft de politie groepjes moslims die er wilden bidden, opgepakt.