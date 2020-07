Experte Erika Vlieghe over spanningen met politiek: "Ik zal niet meer aanwezig zijn op de Veiligheidsraad"

Infectiologe Erika Vlieghe, die voorzitter is van de expertengroep GEES, zal niet meer aanwezig zijn op de Nationale Veiligheidsraad. Dat heeft ze gezegd in "Terzake" op Canvas. Gisteren is beslist om de bubbel van 15 niet te verkleinen, tégen het advies van de experten in, ondanks de tegenargumenten van onder meer Vlieghe zelf. Gisteravond liet Vlaams minister-president Jan Jambon uitschijnen dat Vlieghe toch akkoord was gegaan met de contactbubbel van 15. Dat noemt ze een brug te ver. Er is een overleg gepland tussen professor Vlieghe en premier Wilmès over haar verdere rol.