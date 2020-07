Extra veiligheidsmaatregelen in 20 Antwerpse woonzorgcentra

Eén op de drie coronabesmettingen in ons land zijn momenteel in Antwerpen. Daarom neemt Zorgbedrijf Antwerpen nu extra veiligheidsmaaregelen in haar woonzorgcentra. Gisteren is beslist dat bezoek in woonzorgcentra nog enkel kan buiten of in een beschermde ruimte. Maar Zorgbedrijf Antwerpen gaat nog een stap verder.