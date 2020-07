Gent verplicht mondmaskers ook voor joggers en fietsers in binnenstad: "Regels moeten helder zijn"

Gent kondigde eerder al aan dat er in het winkelwandelgebied, zo goed als de volledige binnenstad, een verplichting geldt om een mondmasker te dragen vanaf zaterdag. De stad verduidelijkt de maatregel nu. "We willen helder zijn. De verplichting om een mondmasker te dragen is er niet alleen voor voetgangers. Ook mensen die met de fiets of de step door de zone gaan, of die er joggen, moeten een mondmasker dragen", zegt De Clercq nog. Niet enkel in de binnenstad is de verplichting er. Ook op enkele andere drukke assen (Wondelgemstraat, Dendermondse Steenweg, Bevrijdingslaan) gelden de nieuwe regels. Stadspersoneel zal erop toezien dat iedereen ze goed opvolgt.