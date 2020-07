Groen licht voor steunpakket van 460 miljoen euro voor Brussels Airlines

Maar noch de Belgische luchtvaartmaatschappij, noch haar moederbedrijf wilde de deal tot nu toe officieel bevestigen. Er werd gewacht tot het akkoord intern was goedgekeurd. Dat is nu gebeurd.

"We zijn blij dat er een akkoord werd bereikt tussen de federale regering, Lufthansa en Brussels Airlines over een stabiliseringspakket om de coronacrisis te doorstaan", zegt Dieter Vranckx, de CEO van Brussels Airlines, in een videoboodschap op de microblogsite Twitter. "Dit was voor ons het laatste ontbrekende puzzelstuk om een winstgevende toekomst te creëren voor Brussels Airlines."

Helemaal afgeklopt is het akkoord nog niet. De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door het Economisch Stabilisatiefonds (WSF) van de Duitse staat en door de Europese Commissie.