Herentals burgemeester sluit megazomerbar: "nonchalance kunnen we ons niet permitteren"

Door verschillende overtredingen moeten er bijkomende aanpassingen gebeuren om een veilige heropening te kunnen garanderen, vertelt Van Olmen. “Soms werd er gezwommen en gedanst, wat verboden is. En de wachtrijen aan de toiletten waren te lang waardoor er opnieuw te veel mensen dicht bij elkaar stonden.” De stad raadt aan om onder meer veiligheidspersoneel in te zetten om alles in goede banen te leiden.