Hoe doorstaan slechthorenden de mondmaskerplicht? Ex-politicus Rob Beenders geeft enkele tips

Wie slechthorend is, zal het zeker vanaf zaterdag niet gemakkelijk hebben met communiceren in het openbaar. Mondmaskers bemoeilijken namelijk een conversatie voor iemand die niet goed hoort. Rob Beenders, zelf slechthorende, roept daarom op om daar rekening mee te houden.

Beenders geeft enkele tips om een conversatie met mondmasker makkelijker te maken voor beide partijen. “Sowieso is het belangrijk om aan te geven wanneer je niet goed hoort. Zo kan de persoon met wie je communiceert er onmiddellijk rekening mee houden. Wanneer je in conversatie gaat met iemand die slechthorend is, moet je vooral trager spreken en duidelijk articuleren. Communiceer zeker ook niet in ruimtes waar veel achtergrondlawaai is. De slechthorende moet dan nog meer moeite doen om te luisteren en de andere persoon moet luid roepen. Dat is voor geen beiden goed. Kijk de andere persoon ook goed in de ogen. Ogen zeggen veel meer dan de meeste mensen denken. Je kan al veel uit dat stuk van de gezichtsuitdrukking vertalen, en dat maakt de communicatie ook wel wat gemakkelijker”, vertelt de ex-politicus.