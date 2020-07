IJsjes eten met mondmasker in Leuven: “Gebruik je gezond verstand”

In de straten rond de Grote markt in Leuven dragen al veel mensen een mondmasker. De meeste mensen zien niet echt een probleem. “Ik denk dat je gewoon een beetje moet nadenken. Als je in de wachtrij staat doe je een mondmasker aan. Daarna kan je op een plekje waar minder mensen zijn je mondmasker even uitdoen en je wafel of ijsje opeten”, zegt een jonge vrouw. Een beetje verder geeft een oudere vrouw lachend een iets radicalere oplossing. “Misschien moeten we gewoon een tijdje geen ijs en wafels eten. Dat is beter voor de lijn én beter voor de portemonnee!”