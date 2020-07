Iraans passagiersvliegtuig moet uitwijken voor Amerikaanse gevechtsvliegtuigen 

De Verenigde Staten beschuldigen Mahan Air al langer van "het vervoeren van wapens en het bieden van financiële steun, bestemd voor de Iraanse Revolutionaire Garde". Om die redenen voert de VS in 2011 sancties in tegen de Iraanse luchtvaartmaatschappij. In verschillende Europese landen wordt Mahan Air ook geweigerd.

En ook tijdens de coronapandemie is er heel wat controverse rond de Iraanse luchtvaartmaatschappij. Mahan Air blijft vluchten uitvoeren, terwijl net Iran het epicentrum werd van het coronavirus in het Midden-Oosten.