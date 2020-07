Jeroen en Dorien uit Oudsbergen werken én wonen in een schoolbus: "We doen het omgekeerde dan thuiswerken"

Maar ze koppelen ook het nuttige aan het aangename. “Zolang we een computer en internet hebben, kunnen we van overal werken”, zegt Jeroen. “Dus kunnen we ook op reis gaan en toch nog onze boterham verdienen. We doen het omgekeerde van thuiswerken.”

Zo’n werk-woonbus kan je niet kopen. Dus schaften Dorien en Jeroen zich een oude schoolbus aan en gingen ze zelf aan de slag. “We probeerden het sober maar wel heel huiselijk te maken”, zegt Dorien. Met een stukje woonkamer, en een gezellige slaapkamer met een plantje. De werkplaats kunnen we helemaal opklappen en wegstoppen in de kast, zodat we op het einde van de werkdag weer echt naar huis kunnen.”