Journalisten nemen massaal ontslag bij Hongaarse nieuwssite Index.hu wegens greep van regering-Orbán

De regering van Orbán heeft via nieuwe wetten de media in het land grotendeels aan banden gelegd en wie de regels overtreedt, riskeert zware boetes. Ook hebben aanhangers steeds meer belangen gekocht in privé­mediagroepen, waarna de redactionele koers meestal werd bijgedraaid. Zo werd in 2014 de voorheen kritische nieuwssite Origo overgenomen door dezelfde zakenman die nu Index controleert. Nadien is Origo verworden tot een spreekbuis van de regering. De belangrijke oppositiekrant Népszabadság werd in 2016 gesloten nadat die corruptieschandalen in regeringskringen aan de kaak had gesteld.

De Europese Unie luidt al langer de noodklok over die ontwikkelingen in de Centraal-Europese lidstaat, maar Orbán wuift die kritiek weg. Veel fracties in het Europees Parlement willen nu dat de Europese Commissie harder optreedt tegen Hongarije. De ngo Reporters Zonder Grenzen omschrijft de manier waarop de Hongaarse regering de media in het land controleert als "zonder precedent en ongehoord in een EU-lidstaat".