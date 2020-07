Katia uit Lubbeek op zoek naar foto's van paard: "Was het lievelingspaard van mijn dementerende opa"

Jozef Jacobs groeide op een boerderij op in Kerkom, een deelgemeente van Boutersem. Tijdens zijn jeugd had hij een grijs boerenpaard, Mina. Maar zijn vader verkocht de merrie tegen Jozef's wil in aan een groentenboer in de buurt. Hij zag het beest nooit meer terug, maar nu hij dement is, spreekt hij elke dag over haar.