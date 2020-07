Kopers zijn blij met meer vissersschepen in Nieuwpoort

Danny Huyghebaert is de peter van de Nautilus, de jongste aanwinst van de vissersvloot van Nieuwpoort. "Ik ben peter geworden door het hoogste bod te doen op het eerste lot dat het schip aanbood in de vismijn. Ik heb toen 5 kilo garnalen gekocht aan 147 euro per kilo. Ja, dat is erg duur maar ik wil de jonge vissers steunen."

Het zijn de jonge vissers Sam Zwertvaegher en Diederik Jacobs die geïnvesteerd hebben in het schip. "Ja, natuurlijk nemen zij een groot risico. Vooral omdat de vooruitzichten niet goed zijn. Door de brexit is het onzeker of Belgische schepen nog vis zullen mogen vangen in de Britse wateren. Als dat niet meer zo zou zijn, zal er meer concurrentie zijn voor kustvissers, zoals de Nautilus, die vooral garnaal vangen."

Maar die onzekerheid speelt Nieuwpoort voorlopig geen parten. "Binnenkort komt er een zesde schip bij. Dat is een goede zaak voor de vismijn hier. Het aanbod is groter en dat is naar de zin van kopers zoals ik. Mijn principe is trouwens dat ik alleen maar vis en garnaal koop van Belgische vissers", zegt Danny Huyghebaert.