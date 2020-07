Kortrijk verkleint bubbel van 15 naar 10 mensen: "Er zijn te veel besmettingen"

Na de Nationale Veiligheidsraad van gisteren nemen steeds meer steden en gemeenten strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Knokke-Heist kondigde vanmorgen al aan dat het mondmasker vanaf morgen verplicht is op het hele grondgebied. In De Panne en Adinkerke wordt het mondmasker verplicht binnen de bebouwde kom en in Waregem geldt die verplichting vanaf morgen voor het gebied binnen de ring. In de omliggende gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem moet je vanaf morgen altijd een mondmasker bij je hebben.

Ook de inwoners van Kortrijk en de deelgemeenten moeten vanaf morgen een mondmasker opzetten zodra ze te voet de deur uitgaan. Bovendien verkleint de stad ook de sociale bubbel van 15 naar 10 mensen. "Het aantal besmettingen ligt te hoog", zegt burgemeester Vincent Vanquickenborne. "We moeten denken aan onze gezondheid en aan onze economie. We kunnen geen agent op elke hoek van de straat zetten, maar iedereen moet zich aan de regels houden. Wie dat niet doet, riskeert een boete. We willen een duidelijk signaal geven aan iedereen en hopen dat we de winkels en horeca niet zullen moeten sluiten."

Wie betrapt wordt in een bubbel met meer dan 10 mensen riskeert een boete van 250 euro per aanwezige. Voor een handelszaak kan de boete oplopen tot 750 euro.