Er zullen dit jaar 2,9 miljoen groepvaccins beschikbaar zijn in België. En eigenlijk is dat te weinig als we iedereen in de risicogroep willen beschermen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. "Dat is meer dan andere jaren, maar als we iedereen in de doelgroepen willen vaccineren, hebben we er meer nodig", zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond.

Hoeveel vaccins hebben we dan nodig? "Toch meer dan 4 miljoen", zegt Zwaenepoel. "Voor alle 65-plussers, het zorgpersoneel, de chronisch zieken. En eigenlijk zouden we ook mensen willen vaccineren die bijvoorbeeld samenleven met iemand uit de risicogroep, of 50-plussers. Dan hebben we nog meer vaccins nodig."