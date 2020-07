Maleisië krijgt bijna 4 miljard dollar van Goldman Sachs in "grootste corruptiezaak ooit"

In ruil vervallen de juridische vorderingen tegen Goldman Sachs. Die bank zou een belangrijke rol hebben gespeeld in het doorsluizen van illegaal verkregen geld door voormalig premier Najib Razak en diens medewerkers. Het zou gaan om een bedrag van 6,5 miljard dollar dat via omwegen via belastingparadijzen witgewassen zou zijn. Daarvoor zou Goldman Sachs 600 miljoen dollar aan commissie hebben opgestreken.

De deal maakt geen einde aan de serie juridische vervolgingen die onder meer in Australië, Singapore, Zwitserland en de Verenigde Staten zijn ingesteld tegen andere beschuldigden in de zaak. Over enkele dagen zou er in Maleisië een uitspraak vallen in het proces tegen ex-premier Najib en zijn kompanen.

Onder diens bewind (2009-2018) werd het overheidsfonds 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) opgericht met de bedoeling het land om te vormen tot een moderne technologiepool. In de praktijk verdwenen miljarden dollars via allerlei kanalen naar rekeningen van Najib en zijn medestanders, onder meer bij de producent van de beroemde film "The Wolf of Wall Street" met Leonardo di Caprio in de rol als gewetenloos en corrupte beurshandelaar. Di Caprio en andere Hollywoodfiguren zoals Paris Hilton en Miranda Kerr ontkenden hun betrokkenheid en hebben giften van spilfiguren in de zaak teruggegeven.

De Chinees-Maleisische zakenman Jho Low -de spilfiguur in de carrousel- zou naar China gevlucht zijn. Zijn luxejacht is nabij Bali wel in beslag genomen en door Indonesië overgedragen aan Maleisië.