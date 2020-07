Microbioloog Herman Goossens: "Maatregelen Veiligheidsraad onvoldoende, stevenen af op ramp als we niet snel ingrijpen"

"We zijn allemaal bijzonder verontrust door wat er zich de voorbije weken heeft afgespeeld, de spectaculaire stijging van het aantal besmettingen. De maatregelen van de Veiligheidsraad noemt Goossens "ver onvoldoende en veel te soft". "Als we niet snel ingrijpen, stevenen we af op een ramp."



Dat het lokale niveau zelf maatregelen kan invoeren, vindt Goossens dan weer wel een goeie zaak. "Het is goed dat we meer inzetten op het lokale beleid, maar ik ben wel bang dat er veel verschillende initiatieven gaan genomen worden, waardoor mensen niet meer gaan weten wat waar geldt."



Volgende vrijdag zou er een nieuwe Veiligheidsraad plaatsvinden, maar dat is te laat, vindt Goossens. "Het kan niet snel genoeg gaan. Elke dag dat we wachten, is een dag te lang. De maatregelen die nu genomen zijn, gaan niet ver genoeg. Daar zijn alle experten het over eens."