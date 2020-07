Mondmasker ook verplicht bij het bezoek aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge

Vanaf morgen is een mondmasker verplicht als je de Vlooybergtoren van Tielt-Winge wil bezoeken. Dat is de toren die bekend werd dankzij de tv-reeks de Callboys. "De trap is niet geweldig breed", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD), "en hierdoor is het bij het beklimmen of afdalen van de trap niet mogelijk om de anderhalve meter afstand te garanderen. Daarom hebben we beslist om een mondmasker te verplichten", zegt de burgemeester nog.