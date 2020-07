Mechelen, Turnhout en Lier verplichten mondmasker in volledige binnenstad

Ook in Mechelen worden mondmaskers verplicht in de volledige binnenstad en op de parkings van winkelketens. "We kiezen bewust voor een verplichting in de volledige binnenstad omdat dat een duidelijk omlijnd gebied is", legt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) uit. "Onze binnenstad is zeker in de zomerperiode drukbezocht. Het is dan ook cruciaal om heldere maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan."