Bever is enige Vlaamse gemeente met nog steeds nul coronabesmettingen: "Inwoners volgen maatregelen goed op"

Burgemeester Willem mag trots zijn op zijn kleine gemeente. Sinds het begin van de COVID-epidemie zijn er in Bever nog geen besmettingen geweest. Hoe dat komt weet hij zelf niet. "Het is een beetje toeval. Misschien hebben we geen besmettingen omdat we in zo'n open ruimte leven of omdat we tijdens de eerste golf de maatregelen goed hebben opgevolgd", zegt Willem.