Jonge moeder (24) sterft in Ledegem: parket onderzoekt overlijden

Omdat de doodsoorzaak niet helemaal duidelijk is, start het parket van Kortrijk met een onderzoek. Woensdagavond werd er al een sporenonderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer. Op het eerste gezicht is er geen sprake van geweld. Het is nu wachten op de resultaten van het bloedonderzoek en de inwendige autopsie.

De partner van de vrouw, een man met een gerechtelijk verleden, werd ondervraagd maar is niet opgepakt.