Ook de jaarmarktkermissen in Merchtem en Wemmel zijn nu geschrapt: "Gezondheid primeert"

De jaarmarkten en de kermissen in Wemmel en Merchtem vinden normaal gezien half augustus plaats, in het kader van “halfoogst”. Maar dit jaar zullen beide gemeenten het zonder hun traditionele feesten moeten doen. “De jaarmarkten in Wemmel en Merchtem waren al geschrapt, maar in juni beslisten we om wel een kermis te organiseren”, vertelt burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst van de Burgemeester Wemmel). “Maar met pijn in het hart zijn we nu tot de conclusie gekomen om ook de kermissen en de andere randinitiatieven rond de jaarmarkten te schrappen.”